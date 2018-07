Würzburg (SID) - Überraschungs-Aufsteiger Würzburger Kickers hat am Dienstag gleich vier neue Spieler für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga unter Vertrag genommen. Innenverteidiger Sebastian Neumann (VfR Aalen), Mittelstürmer Marco Königs (Fortuna Köln), Flügelspieler Felix Müller (Preußen Münster) und Rechtsverteidiger Sascha Traut (Karlsruher SC) unterschrieben allesamt bei den Franken bis zum 30. Juni 2018.

Schon in der Winterpause hatte Würzburg Abwehrspieler Franko Uzelac vom VfB Oldenburg für die Spielzeit 2016/17 verpflichtet. "Gerade die jungen Akteure sind allesamt mit ihrer Entwicklung noch nicht am Ende und haben große Lust, die Herausforderung Zweite Liga in Würzburg anzunehmen. Dass wir mit dieser Philosophie in den vergangenen beiden Jahren sehr gut gefahren sind, haben wir mit den sportlichen Ergebnissen bewiesen", sagte Trainer Bernd Hollerbach.

Würzburg hatte vor einer Woche den MSV Duisburg in der Relegation zur 2. Bundesliga besiegt und war nach 38 Jahren in die Zweitklassigkeit zurückgekehrt.