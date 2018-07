Brüssel (SID) - Der frühere Bundesliga-Star Kevin de Bruyne führt das Aufgebot des Mitfavoriten Belgien für die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) an. Der ehemalige Wolfsburger ist einer von elf England-Legionären im 23-köpfigen Kader, den Nationaltrainer Marc Wilmots am Dienstag bekannt gab. - Das EM-Aufgebot von Belgien:

Tor: Thibaut Courtois (FC Chelsea), Jean-Francois Gillet (KV Mechelen), Simon Mignolet (FC Liverpool)

Abwehr: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Laurent Ciman (Montreal Impact), Jason Denayer (Galatasaray Istanbul), Christian Kabasele (KRC Genk), Jordan Lukaku (KV Ostende), Thomas Meunier (FC Brügge), Thomas Vermaelen (FC Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)

Mittelfeld: Kevin de Bruyne (Manchester City), Moussa Dembelé (Tottenham Hotspur), Marouane Fellaini (Manchester United), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Eden Hazard (FC Chelsea), Dries Mertens (SSC Neapel), Radja Nainggolan (AS Rom), Axel Witsel (Zenit St. Petersburg)

Sturm: Michy Batshuyai (Olympique Marseille), Christian Benteke (FC Liverpool), Romelu Lukaku (FC Everton), Divock Origi (FC Liverpool)