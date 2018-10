Stockholm (SID) - Mittelfeldspieler Albin Ekdal vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV steht trotz seiner bei einem Sturz in einen Glastisch erlittenen Verletzungen im endgültigen schwedischen Aufgebot für die EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli). Nationaltrainer Erik Hamren berief den 26-Jährigen am Dienstag wie Emil Forsberg von RB Leipzig in seinen 23-köpfigen Kader.

Ekdal hatte sich Anfang Mai in einem Hamburger Nachtklub tiefe Schnittwunden am Rücken zugezogen, seine EM-Teilnahme war danach höchst fraglich gewesen. Für den HSV hatte der im Sommer 2015 aus Cagliari verpflichtete Regisseur nur 15 Pflichtspiele bestritten.

Angeführt wird das EM-Aufgebot der Schweden von Superstar Zlatan Ibrahimovic (Paris St. Germain), mit dabei ist auch der frühere Hamburger Marcus Berg (Panathinaikos Athen). - Das EM-Aufgebot von Schweden:

Tor: Andreas Isaksson (Kasimpasa), Robin Olsen (FC Kopenhagen), Patrik Carlgren (AIK Solna)

Abwehr: Ludwig Augustinsson (FC Kopenhagen), Mikael Lustig (Celtic Glasgow), Andreas Granqvist (FK Krasnodar), Erik Johansson (FC Kopenhagen), Victor Nilsson Lindelof (Benfica Lissabon), Martin Olsson (Norwich City), Pontus Jansson (FC Turin)

Mittelfeld: Jimmy Durmaz (Olympiakos Piräus), Albin Ekdal (Hamburger SV), Emil Forsberg (RB Leipzig), Oscar Hiljemark (US Palermo), Kim Källström (Grasshopper Zürich), Sebastian Larsson (FC Sunderland), Oscar Lewicki (Malmö FF), Pontus Wernbloom (ZSKA Moscou), Erkan Zengin (Trabzonspor)

Angriff: Marcus Berg (Panathinaikos Athen), John Guidetti (Celta Vigo), Emir Kujovic (IFK Norrköping), Zlatan Ibrahimovic (Paris St. Germain)