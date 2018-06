Freiburg (SID) - Mittelfeldspieler Jonas Meffert trägt ab der kommenden Saison das Trikot des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Der 21-Jährige, der in den vergangenen beiden Spielzeiten an Zweitligist Karlsruher SC ausgeliehen war, kommt vom Ligarivalen Bayer Leverkusen zum Aufsteiger. Für den KSC bestritt Meffert 49 Spiele in der 2. Liga.

"Jonas Meffert ist ein intelligenter und passsicherer Spieler, der durch seine strategischen Fähigkeiten schwierige Spielsituationen auflösen kann", sagte Sportvorstand Jochen Saier: ""Wir haben Jonas schon seit seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft von Leverkusen immer wieder beobachtet und konnten eine stetige Weiterentwicklung feststellen. Wir sind davon überzeugt, dass er diesen Weg gemeinsam mit uns fortführen wird."