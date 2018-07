Augsburg (SID) - Der Wechsel von Trainer Markus Weinzierl vom FC Augsburg zu Bundesliga-Konkurrent zieht sich weiter hin. "Entgegen anderslautender Meldungen kann ein Wechsel von Markus Weinzierl zum FC Schalke 04 nicht bestätigt werden", twitterte der FCA am Dienstagnachmittag. Auch aus Schalker Kreisen hieß es, dass es noch keine Einigung zwischen den beiden Klubs gebe.

Dass Weinzierl (41) die Schwaben in Richtung Schalke verlassen wird, gilt allerdings seit Wochen als beschlossene Sache. Streitpunkt ist nach wie vor die Ablösesumme für den Trainer, der in Gelsenkirchen den entlassenen André Breitenreiter ersetzen soll. Von einer Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro war zuletzt die Rede.

Weinzierl besitzt in Augsburg noch einen Vertrag bis 2019. Als Nachfolger beim FCA wird vor allem Darmstadts Coach Dirk Schuster gehandelt.