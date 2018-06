Berlin (AFP) Die Chefs von mehr als 50 europäischen Konzernen haben vor einem Austritt Großbritanniens aus der EU gewarnt. In einem offenen Brief erklärte die Lobbyorganisation European Round Table of Industrialists (ERT) am Dienstag, sie sei der "festen Überzeugung, dass es für Europa noch nie zuvor von größerer Bedeutung war, auch weiterhin zusammenzuarbeiten und zusammenzubleiben". Ein Europa ohne Großbritannien wäre "schwächer", ebenso wie das Vereinigte Königreich "außerhalb der EU schwächer wäre".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.