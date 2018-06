Bagdad (AFP) Bei der Militäroffensive zur Rückeroberung der irakischen Stadt Falludscha haben die Extremisten der Miliz Islamischer Staat (IS) am Dienstag weiterhin erbitterten Widerstand geleistet. Der für den Einsatz der irakischen Kräfte verantwortliche Kommandeur Abdelwahab al-Saadi sagte, die Dschihadisten hätten am frühen Morgen einen heftigen Gegenangriff im Süden der Stadt gestartet. Rund hundert schwerbewaffnete Kämpfer stellten sich demnach den irakischen Truppen entgegen.

