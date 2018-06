Montréal (AFP) Nach dem Abebben der verheerenden Waldbrände in Kanada können die meisten Bewohner von Fort McMurray ab Mittwoch in ihre Häuser zurückkehren. Lediglich die rund 9000 Bewohner der drei am schlimmsten betroffenen Stadtteile müssten noch warten, teilte die Gouverneurin der Provinz Alberta, Rachel Notley, am Montag mit.

