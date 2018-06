London (AFP) Der pakistanische Premierminister Nawaz Sharif ist erfolgreich am offenen Herzen operiert worden. Seine Tochter Maryam Nawaz Sharif schrieb am Dienstag im Internetdienst Twitter, der mehr als vierstündige Eingriff an den Arterien sei gut verlaufen. Ihr Vater werde bald auf die Intensivstation des Londoner Krankenhauses verlegt, in dem er operiert worden sei.

