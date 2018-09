Warschau (AFP) Polen will das Auslieferungsverfahren gegen den Regisseur Roman Polanski an die USA wieder aufrollen. Justizminister Zbigniew Ziobro kündigte am Dienstag im Rundfunk an, dass er gegen ein Urteil eines Gerichts in Krakau, das die Auslieferung im vergangenen November abgelehnt hatte, vor dem Obersten Gericht in Berufung gehen werde. Die US-Justiz wirft dem inzwischen 82-jährigen Regisseur vor, 1977 in Kalifornien eine damals 13-Jährige vergewaltigt zu haben.

