Berlin (dpa) - Rund jedes siebte Kind in Deutschland ist von Hartz-IV-Leistungen abhängig. Das geht aus einer Daten-Auswertung der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann hervor. Im vergangenen Jahr waren im Schnitt 1,54 Millionen unter 15-Jährige betroffen. Das waren gut 30 000 mehr als im Vorjahr. In einzelnen Regionen ist die Lage deutlich schlechter: So ist in Bremen und Berlin fast jedes dritte Kind unter 15 Jahren von Hartz-IV-Leistungen abhängig, in Sachsen-Anhalt und Hamburg gut jedes 5. Prozentual am wenigsten Betroffene gibt es in Bayern mit 6,5 Prozent.

