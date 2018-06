Köln (SID) - FUSSBALL: Joachim Löw hat die Qual der Wahl: Bis Mitternacht muss der Bundestrainer seinen endgültigen EM-Kader bei der Europäischen Fußball-Union UEFA melden. Vier Spieler werden nach dem 1:3 im Länderspiel gegen Slowenien gestrichen. Die Entscheidung wird nicht im TV übertragen, der DFB gibt die Nominierten via Pressemitteilung bekannt.

TENNIS: Am Dienstag beginnt für die Männer bei den French Open in Paris das Viertelfinale. Titelverteidiger Stan Wawrinka trifft am Nachmittag auf Albert Ramos-Vinolas, der Weltranglistenzweite Andy Murray bekommt es mit Richard Gasquet zu tun.

BASKETBALL: In den Play-offs der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm die zweite Chance auf den Einzug ins Finale. Beim Stand von 2:1 können die Süddeutschen die best-of-five-Serie gegen die Frankfurt Skyliners mit einem Sieg für sich entscheiden und Meister Brose Baskets Bamberg folgen. Das Spiel in Ulm beginnt um 19.30 Uhr.