Mannheim (SID) - Die Finalspiele im deutschen Volleyball-Pokal werden kommende Saison einen Monat früher als zuletzt ausgetragen. Termin für die Endspiele der Frauen und Männer ist der 29. Januar 2017, Austragungsort erneut die SAP Arena in Mannheim.

"Unsere Premiere in Mannheim am 28. Februar war ein voller Erfolg", sagte Michael Evers, Präsident der Volleyball Bundesliga und Vizepräsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV): "Nach der ersten Veranstaltung gab es von allen Seiten nur Lob. Sie ist für Zuschauer, Sponsoren und Fernsehsender gleichermaßen äußerst attraktiv."

Im Frühjahr hatten in Mannheim 12.000 Besucher für einen Zuschauerrekord im Volleyball in Deutschland gesorgt. Das Achtelfinale für die Saison 2016/17 wird am 3. Juni (10.00 Uhr) in Zeuthen bei Berlin ausgelost.