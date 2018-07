Berlin (AFP) Ein großangelegter Streik in Belgien hat am Dienstag den internationalen Bahnverkehr beeinträchtigt und zu Verkehrschaos auf den Straßen des Landes geführt. Die Thalys-Schnellzüge auf der Strecke Essen-Köln-Brüssel-Paris fuhren nicht, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die ICE-Linie 79 von Frankfurt am Main über Köln nach Brüssel endete demnach in Aachen. Von Köln nach Brüssel waren ersatzweise Busse im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.