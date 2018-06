Athen (AFP) Das UN-Kinderhilfswerk Unicef will sich stärker für in Griechenland lebende Flüchtlingskinder einsetzen. Die längerfristigen Bedürfnisse der derzeit mehr als 22.000 Flüchtlingskinder in Griechenland nähmen zu, teilte Unicef am Dienstag mit. Das Hilfswerk werde seine Strategie an diese Gegebenheiten anpassen. Laut Unicef sind in Griechenland rund 2000 Flüchtlings- und Migrantenkinder unbegleitet unterwegs.

