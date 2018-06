New York (AFP) Angesichts der Militäroffensive zur Rückeroberung der irakischen Stadt Falludscha von der Dschihadistenmilitz Islamischer Staat (IS) fürchten die Vereinten Nationen, dass diese dort 300 bis 400 Familien als menschliche Schutzschilde missbraucht. Es gebe "glaubwürdige Informationen", wonach der IS Familien verstärkt ins Zentrum von Falludscha bringe und ihnen nicht erlaube, "diese Sammelplätze zu verlassen", sagte die stellvertretende UN-Gesandte für den Irak, Lise Grande, am Dienstag vor Medienvertretern in New York.

