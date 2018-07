Schwäbisch Gmünd (dpa) - Nach den verheerenden Unwettern mit mehreren Toten in Süddeutschland laufen die Aufräumarbeiten. Die Unwetter waren in der Nacht nach Westen abgezogen. Tief "Elvira" hatte gestern Verwüstungen im Süden Deutschlands hinterlassen. Vier Menschen kamen ums Leben, Tausende Helfer waren im Einsatz. Straßen seien blockiert und Brücken verstopft, teilte etwa die Straßenmeisterei für den Landkreis Schwäbisch Hall mit, zu dem auch der besonders stark betroffene Ort Braunsbach gehört. Auch in Bayern und in Rheinöland-Pfalz hatte die Gewitterfront große Schäden angerichtet.

