São Paulo (AFP) In Brasilien sind in diesem Jahr bereits fast 700 Menschen der Schweinegrippe erlegen. Seit Januar seien 679 Menschen an dem H1N1-Virus gestorben, teilten die Behörden am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr waren nur 36 Todesfälle gezählt worden.

