Wiesbaden (AFP) Nachdem er auf einer Landstraße in Hessen einen Verkehrsunfall baute, ist ein angetrunkener Fahrer in seinem Auto tief und fest eingeschlafen. Der auf der Rückbank liegende 38-Jährige wurde erst durch eine Streifenbesatzung geweckt, wie die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

