Berlin (AFP) Vor einer Konferenz in Berlin zum Schutz der historischen Stätten in Syrien hat Staatsministerin Maria Böhmer (CDU) die Bedeutung des kulturellen Erbes für den Zusammenhalt des Landes betont. Das kulturelle Erbe sei als "identitätsstiftendes Element" ganz wichtig für den künftigen Zusammenhalt Syriens, sagte Böhmer am Mittwoch in Berlin. Mit der am Donnerstag beginnenden Expertentagung solle die Grundlage für den Wiederaufbau der syrischen Kulturstätten gelegt werden.

