Baden-Baden (AFP) Vor dem Spitzentreffen von Union und SPD zur Erbschaftssteuer hat der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach die Kritik der CSU an der geplanten Reform erneuert. Im vorliegenden Entwurf gebe es Punkte, die die CSU so nicht akzeptieren könne, sagte Michelbach am Mittwoch im SWR. Seine Partei sei der "Lordsiegelbewahrer" des Koalitionsvertrags, wonach in dieser Legislaturperiode keine Steuern erhöht werden sollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.