Pfarrkirchen (AFP) Die Überschwemmungen in Niederbayern haben mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Taucher hätten am Mittwoch in Simbach am Inn drei Leichen geborgen, teilte der Landrat von Rottal-Inn, Michael Fahmüller, am Mittwochabend mit. Fahmüller sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

