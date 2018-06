Berlin (AFP) Die Zahl der Menschen mit einem Organspendeausweis ist in Deutschland zuletzt gestiegen. Das ergab eine am Mittwoch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin vorgestellte repräsentative Umfrage. Im Frühjahr 2016 besaßen demnach 32 Prozent der Deutschen einen Organspendeausweis. Vor drei Jahren waren es einer vergleichbaren Umfrage der BZgA zufolge lediglich 28 Prozent.

