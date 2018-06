Frankfurt/Main (AFP) Bei einem Zusammenschluss der Deutsche Börse AG mit der britischen London Stock Exchange Group (LSEG) könnten insgesamt bis zu 1250 Stellen wegfallen. Dies geht aus einem Informationsschreiben an die Anleger hervor, das die Deutsche Börse am Mittwoch veröffentlichte. Angesichts jährlicher "Kostensynergien" in Höhe von rund 450 Millionen Euro wird den Anlegern darin die Fusion empfohlen.

