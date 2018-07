Berlin (AFP) Roland Jahn soll vorerst weiter an der Spitze der Stasi-Unterlagen-Behörde bleiben. Darauf haben sich Union und SPD geeinigt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Koalitionskreisen erfuhr. Nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" soll die Wiederwahl bereits in der kommenden Woche stattfinden. Insbesondere bei der SPD hatte es Skepsis gegen eine weitere Amtszeit gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.