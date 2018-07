Berlin (AFP) Vor ihrem Klausurtreffen Ende Juni haben CDU und CSU nach längerer Diskussion inzwischen eine wichtige Frage geklärt: Die Sitzung soll in Potsdam stattfinden, wie am Mittwoch aus Unionskreisen verlautete. Der Ort des Treffens war lange umstritten und schließlich zur Chefsache der beiden Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) erklärt worden. Beide hatten sich am Dienstag zu einem kurzen Krisengespräch im Kanzleramt getroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.