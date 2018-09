München (AFP) Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) will Steuerzahler entlasten und bis Juli ein Konzept für eine umfassende Steuerreform vorlegen. Deutschland benötige "nach Jahren des Stillstandes eine neue Gerechtigkeit in der Steuerpolitik", sagte Söder der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe). Der CSU-Politiker will die Schwesterpartei CDU motivieren, mit einem "gemeinsamen Paket für eine umfassende Steuerreform" in den Bundestagswahlkampf 2017 zu ziehen.

