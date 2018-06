Kaiserslautern (AFP) Zwei junge Rehe, die nach ihrer Mutter riefen, haben in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Autofahrer alarmierte die Beamten, nachdem er vermeintlich menschliche Hilfeschreie aus einem Waldgebiet an einer Kreisstraße gehört hatte, wie die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte. Polizisten und ein Förster suchten daraufhin den Wald ab. Dabei stießen der Förster und sein Hund auf die beiden Rehe.

