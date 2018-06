Brüssel (dpa) - Mit Investitionen in Milliardenhöhe soll das Wachstum der Wirtschaft in Europa angekurbelt werden - heute zieht die EU-Kommission in Brüssel beim sogenannten Juncker-Plan Bilanz. Vor einem Jahr wurde die Initiative von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker angeschoben. Ziel ist, mithilfe eines Fonds öffentliche und private Investitionen in einem Volumen von etwa 315 Milliarden Euro bis zum Jahr 2017 anzustoßen. Vergangene Woche kündigte Juncker Überlegungen an, den Plan über das Jahr 2018 hinaus zu verlängern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.