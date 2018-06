Innsbruck (SID) - Die russische Fußball-Nationalmannschaft um Roman Neustädter von Schalke 04 hat ihren ersten Test vor der Europameisterschaft in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) vergeigt. Gegen Tschechien verlor das Team von Trainer Leonid Sluzki am Mittwoch in Innsbruck mit 1:2 (1:0).

Obwohl die Tschechen in der ersten Halbzeit das agilere Team waren, ging Russland durch Stürmer Alexander Korokin vom russischen Absteiger Dynamo Moskau in Führung (6.). Erst nach der Pause kam der Vize-Europameister von 1996 durch Kapitän Tomas Rosicky (35) zum Ausgleich (49.), Tomas Necid markierte den späten Siegtreffer (90.).

Bei Tschechien standen der Bremer Theodor Gebre Selassie und Vladimir Darida von Hertha BSC in der Startelf. Die Mannschaft von Coach Pavel Vrba trifft bei der EURO in Gruppe D auf Europameister Spanien, Kroatien und die Türkei, während Russland es in Gruppe B mit England, der Slowakei und Wales zu tun bekommt.

Der in der ehemaligen Sowjetunion geborene Neustädter hatte erst kürzlich die russische Staatsbürgerschaft angenommen und konnte so für den 23-köpfigen EM-Kader der Sbornaja nominiert werden. Im Duell mit den Tschechen wurde er in der 64. Minute eingewechselt und machte nach zwei Länderspielen für Deutschland seine erste Partie für die russische Auswahl.