Ascona (SID) - Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat von seinen Kritikern mehr Respekt eingefordert. "Ich habe über 100 Länderspiele absolviert, das habe ich nicht verdient", sagte der 127-malige Nationalspieler bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im EM-Trainingslager von Weltmeister Deutschland in Ascona: "Ich kann alle Diskussionen um meine Person verstehen. Nur das Wort 'Maskottchen' gehört da nicht hinein. Das ist unverschämt, mich so zu bezeichnen."

Als Maskottchen sei er "bestimmt nicht hierhergekommen", stellte der 30-Jährige klar. Podolski, der bei der EM-Endrunde in Frankreich sein siebtes Turnier bestreitet, freut sich trotz der teils harschen Kritik an seiner Nominierung in den deutschen EM-Kader auf die kommenden Wochen und hat nur ein Ziel: "Ich will Europameister werden."