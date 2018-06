Rust (dpa) - Die katholische Religionslehrerin und amtierende "Miss Germany" Lena Bröder (26) bekommt eine Audienz beim Papst.

"Es geht für mich ein Lebenstraum in Erfüllung. Den Papst zu sprechen, war schon immer mein Wunsch", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie werde von Papst Franziskus (79) am 15. Juni im Vatikan empfangen. "Ich möchte ihm zeigen, dass auch junge Menschen zu ihrem Glauben stehen, ihn mit Freude und Zuversicht leben. Überreichen werde sie ihm das erste Exemplar ihres Buches "Das Schöne in mir - Mit Glaube zum Erfolg". Es erscheint am 21. Juni im katholisch geprägten Verlag Herder mit Sitz in Freiburg.

Nach Angaben der Organisatoren ist es das erste Mal in der 89-jährigen Geschichte des Schönheitswettbewerbs, dass eine "Miss Germany" vom Papst empfangen wird. Verleger Manuel Herder habe das Treffen vermittelt, hieß es. Die Wahl zur "Miss Germany" wird seit 1927 organisiert, gewählt wird jährlich im Europa-Park in Rust.

Bröder aus Münster in Nordrhein-Westfalen holte den Titel im Februar. Sie unterrichtet in einer Gemeinschaftsschule bei Münster Hauswirtschaft und katholische Religion. Für ihren Glauben warb sie zuletzt vergangene Woche beim Katholikentag in Leipzig.

Miss Germany

Verlag Herder