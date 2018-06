London (AFP) Knapp drei Wochen vor dem EU-Referendum in Großbritannien haben die Brexit-Befürworter Pläne für eine Verschärfung des Einwanderungsrechts vorgestellt. Die Kampagne Vote Leave (in etwa: Stimmt für den Austritt), die unter anderem von Londons Ex-Bürgermeister Boris Johnson unterstützt wird, sprach sich am Mittwoch für ein Punktesystem nach australischem Vorbild aus, das auch für Einwanderer aus EU-Ländern gelten soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.