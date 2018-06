St. Gallen (SID) - Beim Amtsantritt des neuen Bundestrainers Michael Biegler haben die deutschen Handballerinnen mit Schützenhilfe aus Frankreich ihr Ticket für die EM im Dezember in Schweden gebucht. In St. Gallen gewann die deutsche Mannschaft gegen Gastgeber Schweiz mit 25:23 (14:14), nur Stunden später war die EM-Teilnahme durch den 30:16 (15:7)-Sieg der bereits qualifizierten Französinnen in Island perfekt.

Im teilweise neuformierten deutschen Team war noch einiges an Sand im Getriebe, allerdings auch deutlich zu erkennen, wo Bieglers Schwerpunkte liegen. Aus einer kompakten und aggressiven Deckung heraus ergaben sich ein ums andere Mal Gelegenheiten zu Gegenstößen, die vor allem die schnelle Linksaußen Svenja Huber zu Toren nutzte.

Huber ist ebenso wie Kerstin Wohlbold nach einer längeren Pause in die Nationalmannschaft zurückgekehrt, Bieglers glückloser Vorgänger Jakob Vestergaard hatte auf die beiden Spielerinnen vom deutschen Meister Thüringer HC wegen interner Querelen verzichtet.

Vor allem Spielgestalterin Wohlbold erwies sich als erhebliche Verstärkung, ihre Übersicht und ihre Stärke im Spiel eins gegen eins ergaben etliche Torchancen. Ein gelungenes Debüt feierte Jenny Karolius, die Kreisläuferin von Bayer Leverkusen überzeugte vor allem in der Abwehr.

Schwächen zeigte Deutschland im Überzahlspiel, das kaum zu Treffern genutzt wurde. Zudem hatte der Angriff mit der offensiven Deckung der Schweiz Probleme. Beste deutsche Werferin war Svenja Huber mit acht Treffern.