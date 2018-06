Hongkong (AFP) Mehr als eineinhalb Jahre nach einem Angriff auf einen Demokratieaktivisten in Hongkong müssen sich sieben Polizisten vor Gericht verantworten. Die Beamten wiesen den Vorwurf der schweren Körperverletzung zum Prozessauftakt am Mittwoch zurück. Sie hatten den Demonstranten Ken Tsang am 15. Oktober 2014 während der wochenlangen Proteste gegen eine von China diktierte Wahlrechtsreform attackiert. Videoaufnahmen des Übergriffs sorgten weltweit für Empörung.

