Berlin (dpa) - Vor dem Spitzentreffen der Koalition hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im unionsinternen Streit die CSU so deutlich wie noch nie in die Schranken gewiesen. Wie in der Union miteinander umgegangen werde, sei ziemlich einseitig: Es gebe nichts Vergleichbares aus der CDU gegenüber der CSU, nicht im Ganzen und nicht gegenüber Einzelnen - null. Das sagte Schäuble in einem ZDF-Interview. Die Formulierung "Streit zwischen Merkel und Seehofer" müsse er zurückweisen. Es seien Attacken gegen Merkel.

