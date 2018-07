Berlin (dpa) - TV-Urgestein Thomas Gottschalk bekommt eine neue RTL-Show und könnte sich vorstellen, sie viermal im Jahr zu präsentieren. Das sagte der 66-Jährige vor dem Start der Sendung "Mensch Gottschalk" an diesem Sonntag (20.15 Uhr).

In der Info-Show, die Spiegel TV für RTL produziert, wird Gottschalk live in Berlin im Studio Adlershof mehrere aktuelle Themen mit Gästen behandeln. Unter anderem geht es um das Thema Krebs, um die Fußball-EM vor dem Hintergrund des Terrors und um die Zukunft der Mobilität. Gottschalk empfängt Sängerin Nena und Samuel Koch, der sich im Dezember 2010 als Kandidat in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" so schwer verletzte, dass er querschnittsgelähmt blieb.

