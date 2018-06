Seoul (AFP) Nordkoreas Staatsmedien finden zunehmend Gefallen am republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump. Ein Leitartikel in der Zeitung "Rodong Sinmun", dem offiziellen Blatt der Regierungspartei, verwies am Mittwoch schadenfroh auf die "Angst" im Nachbarland Südkorea vor einem Wahlsieg Trumps. Die staatliche Propaganda-Website DPRK Today pries Trump bereits am Dienstag als "weisen" Mann, der einen besseren Präsidenten abgeben würde als die "dickköpfige" Demokratin Hillary Clinton.

