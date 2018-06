Oslo (AFP) Aus Protest gegen eine neue Steuer auf Flugreisen in Norwegen fliegt Ryanair einen Flughafen nahe Oslo nicht mehr an. Die Basis auf dem kleinen Flughafen Rygge nahe der norwegischen Hauptstadt werde im Oktober geschlossen, sagte der Chef der irischen Billig-Fluggesellschaft, David O'Brien, zum Inkrafttreten der neuen Abgabe am Mittwoch. Die norwegische Regierung hatte die Steuer von 80 Kronen (8,60 Euro) für Flugreisen beschlossen, um den Staatshaushalt aufzubessern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.