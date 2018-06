Mandurah (dpa) - Beim Surfen in Australien ist ein 29-Jähriger von einem Hai angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Hai biss dem Mann vor einem Strand in Mandurah im Westen des Landes ein Bein ab, wie der australische Rundfunk ABC berichtete. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren demnach rund 20 Surfer im Wasser. Das Surfbrett des 29-Jährigen sei halbiert worden, zitierte der Sender einen Zeugen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus in der Stadt Perth. Der Strand wurde gesperrt.

