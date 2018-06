Paris (dpa) - Eine 86-Jährige ist nach heftigen Regenfällen tot in ihrem überschwemmten Haus in Frankreich gefunden worden. Die Feuerwehr habe ihre Leiche im Wasser treibend in dem Gebäude im Ort Souppes-sur-Loing gefunden, etwa 80 Kilometer südöstlich von Paris. Das berichtete die Zeitung "Le Parisien". Heftiger Regen in den vergangenen Tagen hatte zu schwerem Hochwasser in der Region geführt. In der Hauptstadt Paris stieg der Pegel der Seine an, die niedrig gelegenen Uferstraßen wurden teilweise gesperrt.

