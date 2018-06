Wien (AFP) In Österreich ist eine noch unbewohnte Flüchtlingsunterkunft abgebrannt. Das Feuer in den neugebauten Holzhäusern im oberösterreichischen Altenfelden unweit von Linz wurde am frühen Mittwochmorgen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit über hundert Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des Roten Kreuzes, das die Anlage betreiben soll, entstand Sachschaden von 300.000 Euro.

