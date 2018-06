Jakarta (SID) - Der deutsche Badminton-Rekordmeister Marc Zwiebler hat bei den Indonesia Open in Jakarta das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglistenzehnte, der um einen Setzplatz bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) kämpft, gewann zum Auftakt des mit 900.000 Dollar dotierten Turniers gegen Iskandar Zulkarnain Zainuddin aus Malaysia 21:10, 21:19.

Zwiebler (Bischmisheim) trifft in der Runde der besten 16 auf den an Position sechs gesetzten Chinesen Tian Houwei, gegen den er das bislang einzige Duell im März bei den India Open knapp gewann. Im vergangenen Jahr hatte der gebürtige Bonner in Jakarta das Halbfinale erreicht, die gesammelten Punkte muss er nun verteidigen. In Rio werden voraussichtlich 13 Spieler gesetzt.