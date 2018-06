Beirut (AFP) Bei Luftangriffen im Norden Syriens sind am Mittwoch nach Angaben von Aktivisten mindestens 42 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien auch fünf Kinder, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach starben 15 Menschen in der Provinz Idlib bei Bombardements der syrischen Luftwaffe, elf weitere wurden bei Angriffen russischer und syrischer Bomber in der Nachbarprovinz Aleppo getötet.

