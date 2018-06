Bamako (AFP) Bei zwei Anschlägen auf die UN-Friedenstruppen in Mali sind ein chinesischer Blauhelmsoldat und drei Zivilisten getötet worden. Wie die UN-Mission für Mali (Minusma) am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstagabend ein Minusma-Lager in der nordmalischen Stadt Gao mit Raketen oder Mörsergranaten beschossen. Dabei seien ein Blauhelmsoldat getötet und drei weitere schwer verletzt worden.

