Johannesburg (AFP) Der Angriff eines Elefanten bei einer Safari in Südafrika hat den einstigen Actionstar Arnold Schwarzenegger in Schrecken versetzt. "Einige von uns mussten die Hose wechseln", schrieb der als Draufgänger bekannte frühere Schauspieler und Bodybuilder im Kurzmitteilungsdienst Twitter am Dienstag. Dazu veröffentlichte er ein Video, auf dem ein großer Elefant einen offenen Geländewagen bedroht, bevor er hinter dem Fahrzeug herstürmt, das rasch das Weite sucht.

