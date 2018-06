London (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber und Immobilienmogul Donald Trump kommt am Tag nach dem britischen Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union nach Großbritannien. Trump werde am 24. Juni an der Einweihung eines Golfplatzes in Schottland teilnehmen, teilte eine Sprecherin des Golfplatzes Trump Turnburry am Mittwoch mit. Der Platz gehöre ihm und er sei "stolz darauf", erklärte der US-Milliardär seinerseits in einer Mitteilung.

