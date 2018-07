Washington (AFP) Die US-Regierung hat am Mittwoch Maßnahmen ergriffen, um Nordkorea vom globalen Finanzsystem auszuschließen. Das US-Finanzministerium erklärte, Ziel der neuen Maßnahmen sei es, den Staat an direkten und indirekten Finanztransaktionen innerhalb des US-Bankensystems zu hindern. Damit solle sichergestellt werden, dass nordkoreanische Geschäfte mit Dritten, die bedeutende Summen an US-Dollars umfassen, nicht über die USA laufen könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.