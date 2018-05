Triftern (dpa) - Land unter im Südosten: Heftiger Regen hat in Bayern zu schweren Überschwemmungen geführt. In Niederbayern löste der Landkreis Rottal-Inn in einigen Gemeinden Katastrophenalarm aus. Etwa 250 Kinder mussten heute stundenlang in ihrer Schule in Triftern ausharren, weil die Zufahrten nicht passierbar waren. Mit Hubschraubern wurden Menschen von Hausdächern gerettet. In Simbach stand das Wasser der Polizei zufolge meterhoch. Auch in Sachsen wurden Straßen überspült, während sich die Lage im Südwesten vorerst etwas entspannte.

