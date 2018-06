Schwäbisch Hall (dpa) - Nach dem verheerenden Unwetter in Teilen Baden-Württembergs wollen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl selbst ein Bild von den Verwüstungen machen. Sie haben sich heute erst in Schwäbisch Gmünd und danach in Braunsbach angekündigt - den beiden besonders vom Hochwasser betroffenen Orten. Das Tief "Elvira" hatte am Sonntagabend schwere Verwüstungen in Teilen Baden-Württembergs hinterlassen. Vier Menschen kamen ums Leben, zwei davon in Schwäbisch Gmünd.

